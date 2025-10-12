Modena, clima di entusiasmo verso il Palermo: 400 tifosi presenti all'ultimo allenamento ​​

Entusiasmo alle stelle in casa Modena. A una settimana dalla sfida contro il Palermo, la società gialloblù ha deciso di aprire le porte dell’allenamento, svoltosi a Spezzano, per permettere ai tifosi di sostenere da vicino la squadra di Sottil.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere: secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, circa 400 tifosihanno assistito alla seduta, accompagnando la squadra con cori e applausi. Un segnale evidente di un entusiasmo sempre più crescente attorno ai “canarini”.

Contro il Palermo sarà una vera sfida al vertice: prima contro seconda, in un match che promette spettacolo. A fare da cornice, con ogni probabilità, ci sarà un “Renzo Barbera” sold out. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 19 ottobre alle ore 15.







