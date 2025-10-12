L’Empoli pensa a Dionisi: trattativa a buon punto, ma prima la rescissione col Palermo
Ore decisive per la panchina dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza starebbe riflettendo sul futuro di Guido Pagliuca, complice un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Tra i nomi valutati per una possibile sostituzione spicca quello di Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza al Palermo nella scorsa annata.
La trattativa sarebbe già a buon punto, ma per arrivare alla chiusura serve prima la risoluzione del contratto che lo lega ancora ai rosanero, valido anche per la prossima stagione in caso di promozione. Solo dopo questo passaggio potrà arrivare lo sblocco definitivo.
Se le parti dovessero trovare un accordo sulla rescissione, l’intesa con l’Empoli potrebbe concretizzarsi a breve. In caso di fumata bianca, per Dionisi si tratterebbe di un ritorno sulla panchina azzurra, già guidata nella stagione 2020/21.
