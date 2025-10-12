Serie D Girone I, 7a giornata: l'Athletic Palermo ospita l'Enna ​​

Redazione 12/10/2025 12:23

La 7a giornata del girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo impegnato tra le mura amiche contro l’Enna. Trasferta ad Acireale per il Gela. C’è il derby dello stretto: Messina – Reggina.

IL PROGRAMMA

Messina – Reggina: ore 15

Acireale  – Gela: ore 15



Savoia – Castrumfavara: ore 15

Ragusa – Gelbison: ore 15

Vibonese – Milazzo: ore 15

Vigor Lamezia – Nissa: ore 15

Athletic Palermo – Enna: ore 16

Igea Virtus – Sambiase: ore 16

Sancataldese – Paternò: ore 16

