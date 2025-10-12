Serie D Girone I, 7a giornata: l’Athletic Palermo ospita l’Enna
La 7a giornata del girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo impegnato tra le mura amiche contro l’Enna. Trasferta ad Acireale per il Gela. C’è il derby dello stretto: Messina – Reggina.
IL PROGRAMMA
Messina – Reggina: ore 15
Acireale – Gela: ore 15
Savoia – Castrumfavara: ore 15
Ragusa – Gelbison: ore 15
Vibonese – Milazzo: ore 15
Vigor Lamezia – Nissa: ore 15
Athletic Palermo – Enna: ore 16
Igea Virtus – Sambiase: ore 16
Sancataldese – Paternò: ore 16