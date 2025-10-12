Palermo femminile travolgente: 8 – 1 al Cus Cosenza all’esordio in campionato
Partenza con il botto per il Palermo Femminile, che inaugura il campionato con un clamoroso 8-1 ai danni del Cus Cosenza. La squadra di Rosalia Pipitone domina dall’inizio alla fine, conquistando con autorità i primi tre punti della stagione.
Nel primo tempo le rosanero impongono subito il proprio ritmo: Chirillo apre le marcature al 3’, seguita da Cancilla al 26’ e Priolo al 36’. La ripresa non cambia copione: al 49’ Chirillo firma la doppietta personale, poi vanno a segno Di Salvo, ancora Priolo, Piro e Bruno, fissando il punteggio sull’8-1 finale.
Una vittoria che riscatta la delusione del derby contro il Catania della scorsa settimana, costato l’eliminazione dalla Coppa. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 ottobre, le ragazze di Pipitone faranno visita alla Salernitana.
