Athletic Palermo – Enna, la diretta testuale del match / LIVE
L’Athletic Palermo torna in campo dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata sette giorni fa sul campo del Milazzo. I nerorosa ospitano l’Enna con l’obiettivo di riprendere il cammino e tornare subito a fare punti. A partire dalle ore 16.00 la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 16)
Athletic Palermo: 22 Greliak, 2 Vesprini, 5 Sanchez, 7 Mazzotta, 9 Micoli, 11 Varela, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 77 Faccetti.
A disposizione: 1 Bitzinis, 4 Torres, 10 Concialdi, 14 Bonfiglio, 17 Matera, 19 Bustos, 32 Anzelmo, 43 Mori, 83 Rampulla.
Enna: 1 Loliva, 2 Di Modugno, 3 Pedicone, 4 Occhiuto, 5 Mbaye, 6 Rossitto, 7 Distratto, 8 Dadic, 9 Preknicaj, 10 Bamba, 11 Camara.
A disposizione: 12 Cangane, 13 La Mantia, 14 Vitali, 15 Salvi, 16 Gabrieli, 17 Brandao, 18 Morabito, 19 Sturniolo.
