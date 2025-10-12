Palermo, Joronen titolare nel brutto ko della Finlandia. 20’ per Pohjanpalo ​​

Si allontanano le speranze di qualificazione al Mondiale per la Finlandia: i biancoblu sono andati incontro a una pesante sconfitta per 4 – 0 in casa dell’Olanda.

90′ per Jesse Joronen: continua l’alternanza con Sinisalo, secondo portiere del Celtic, che gioca una partita l’uno con l’estremo difensore rosanero. A Joronen è toccata la partita difficile, con la sua Finlandia che niente ha potuto contro la potenza dell’Olanda.

Joel Pohjanpalo è stato invece tenuto a riposo: al suo posto ha giocato Walta, attaccante del Sirius, club svedese. Il centravanti del Palermo ha giocato solo 20’ entrando al 69’. Con questa sconfitta la Finlandia perde quasi matematicamente le speranze di qualificazione al Mondiale.







