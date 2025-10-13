Palermo, in serie B la capolista non passa: l'ultimo k.o. nel 1996 ​​

È iniziata la settimana cruciale per Palermo-Modena e la squadra rosa è consapevole che, per conquistare il primo posto in classifica, sarà necessario ottenere i tre punti nella partita di domenica. In Serie B, i confronti diretti tra le mura amiche contro avversari di alta classifica hanno storicamente portato risultati positivi al club di Viale del Fante: l’imbattibilità infatti si protrae da quasi trent’anni quando a giocare al Barbera è la squadra capolista.

L’ultima formazione in vetta alla classifica cadetta capace di espugnare il Barbera fu il Bologna nel maggio 1996, con un risultato di 1-2; da allora, il Palermo non ha più subito sconfitte in tali circostanze. Il precedente più recente in casa contro una prima della classe è rimasto memorabile: ad aprile scorso il Sassuolo, che poche settimane dopo avrebbe festeggiato la promozione, fu sconfitto 5-3 nel pomeriggio più brillante di Pohjanpalo a Palermo, autore di una tripletta.

Nemmeno Frosinone e Parma – vincitori rispettivamente della Serie B nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 – sono riusciti a violare il Barbera; in entrambi i casi il Palermo ha ottenuto un pareggio (1-1 contro i ciociari e 0-0 contro i ducali). Analogamente, anche Brescia nel 2018/19 venne fermato sull’1-1 e l’Empoli, poi campione nella stagione 2017/18, fu bloccato sul pareggio dal Palermo (3-3).





