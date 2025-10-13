Accardi: "Dionisi all'Empoli può fare bene, non è una piazza stressante come Palermo" ​​

“Empoli non è una piazza stressante come quella di Palermo, può fare bene”. Questa l’opinione di Beppe Accardi sul possibile approdo di Dionisi all’Empoli in seguito all’esonero di Pagliuca.

“La stabilità della società per gli allenatori è fondamentale. – spiega a Tuttomercatoweb -. Pagliuca ha fatto un ottimo lavoro l’anno scorso. Dionisi era già stato ad Empoli, il suo ritorno sarebbe una scelta ponderata: conosce già l’ambiente”.

Poi, l’Italia. “7, è una squadra che da quando ha cambiato guida tecnica trova sempre più convenzione. Il gruppo è solido”.





