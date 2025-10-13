CorSport - "Il Palermo con Brunori all’incrocio perfetto" ​​

Contro il Modena un elemento di particolare interesse sarà rappresentato dalla presenza degli ex: il Palermo si affida alle prestazioni di Antonio Palumbo, acquisito in estate proprio dagli emiliani, squadra nella quale è stato protagonista per due stagioni. Al contrario, nel Modena uno dei calciatori più convincenti fino ad ora è stato Francesco Di Mariano, ceduto dal Palermo come contropartita nell’operazione dopo tre stagioni trascorse nella sua città tra alti e bassi.

Sebbene sia complesso confrontare i diversi sistemi di gioco, una delle caratteristiche comuni che ha portato entrambe le squadre a emergere è la solidità difensiva. Subire pochi gol, come hanno fatto le due capoliste, rappresenta un passo fondamentale verso il successo. Particolarmente determinanti sono stati gli attaccanti: Gliozzi, che con il Palermo ha spesso creato difficoltà ai suoi ex (autore del primo gol della rimonta al Braglia un anno fa), si distingue soprattutto per la sua efficacia nei calci di rigore; Pohjanpalo rappresenta una certezza quando ben servito all’interno dell’area di rigore.

Anche questo aspetto costituirà un interessante duello, considerando Brunori, che a sua volta vede nel Modena un avversario favorevole – nelle ultime tre stagioni ha sempre segnato almeno una rete contro questa squadra – e che attende l’occasione per lasciare nuovamente il segno.





