Modena, Gerli: "Palermo? È una partita come le altre. Arriveremo pronti" ​​

Parla Fabio Gerli. Il centrocampista del Modena ha rilasciato un’intervista a “Parlando di Sport” commentando, tra le altre cose, la prossima sfida contro il Palermo.

“Palermo? Sinceramente, per noi è una partita come tutte le altre, al di là della classifica – ha spiegato Gerli -. Affronteremo una squadra costruita per vincere, così come il Venezia. Mi aspetto una gara difficile, in un ambiente caldo, ma ci stiamo preparando al meglio giorno dopo giorno. Sono convinto che arriveremo pronti“.

Parlando del campionato di Serie B, ha aggiunto: “È un torneo molto competitivo, con tante squadre attrezzate per il salto di categoria. Noi? Non so dove possiamo arrivare, ma siamo un gruppo solido che lavora con impegno. Vedremo cosa ci riserverà il campionato”.







