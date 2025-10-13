Siracusa, avvio di stagione horror: contestazione dei tifosi dopo l'ennesimo ko ​​

L’inizio di stagione del Siracusa si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Contro il Sorrento è arrivato l’ottavo ko in nove partite, un risultato che ha ulteriormente aggravato il clima già pesante attorno all’ambiente biancazzurro.

Al termine della gara, infatti, diversi tifosi si sono radunati all’esterno dello stadio per dare vita a una dura contestazione. Nel mirino delle critiche è finito soprattutto il presidente Ricci, accusato di non aver costruito una rosa all’altezza del campionato.

A rischiare ora è il tecnico Marco Turati, che starebbe valutando l’ipotesi di dimettersi. I numeri parlano chiaro: solo tre punti conquistati finora, peggior attacco e peggior difesa del torneo.







E all’orizzonte c’è un altro crocevia importante: domenica 19 ottobre gli aretusei affronteranno la Casertana, in un match che ha già il sapore dell’ultima spiaggia. Servirà una scossa immediata per provare a rimettere in piedi una stagione partita nel peggiore dei modi.

