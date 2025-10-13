Italia, Kean out per l'Israele: l'attaccante lascia il ritiro ​​

Brutte notizie per Gennaro Gattuso: Moise Kean non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l’Estonia e sarà costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

I primi esami avevano dato esito negativo, ma il giocatore non ha ancora recuperato completamente. Per questo motivo, l’attaccante farà rientro a Firenze, dove si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare con precisione l’entità dell’infortunio.

Si tratta di un’assenza pesante per gli azzurri, che dovranno fare a meno di uno dei giocatori più in forma proprio in vista della delicata sfida contro l’Israele. Un match cruciale per consolidare il secondo posto nel girone e ottenere l’accesso ai playoff di qualificazione ai Mondiali in programma a marzo.







Kean, autore di quattro gol nelle ultime tre gare con l’Italia, aveva rappresentato una delle armi offensive più efficaci del gruppo. Al suo posto, con ogni probabilità, Gattuso darà fiducia a Pio Esposito, reduce dal suo primo gol in maglia azzurra nella vittoria per 1-3 contro l’Estonia.

