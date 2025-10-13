Il Trapani vince con la Cavese, Aronica: "Senza penalizzazione avremmo 16 punti" ​​

Il Trapani vince con la Cavese, Aronica: “Senza penalizzazione avremmo 16 punti”

Redazione 13/10/2025 12:35

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, ha commentato con soddisfazione la vittoria esterna sul campo della Cavese, la quarta in nove giornate di campionato.

È stata una partita equilibrata, contro una squadra che in casa vende cara la pelle, ma noi volevamo portare a casa l’intera posta – ha dichiarato in conferenza stampa -. La penalizzazione iniziale ci aveva tarpato le ali, ma siamo stati bravi a reagire e a sopperire a queste difficoltà. Stiamo facendo un grandissimo campionato“.

Aronica ha poi analizzato il percorso della squadra: “Abbiamo commesso degli errori, i tanti cambiamenti non hanno sempre giovato, ma quest’anno è stata allestita una rosa molto competitiva. Vogliamo onorare le ambizioni e le idee del presidente. Nonostante la penalizzazione, abbiamo lavorato bene: in classifica virtuale avremmo 16 punti“.



