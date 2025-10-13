Il Trapani vince con la Cavese, Aronica: "Senza penalizzazione avremmo 16 punti" ​​

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, ha commentato con soddisfazione la vittoria esterna sul campo della Cavese, la quarta in nove giornate di campionato.

“È stata una partita equilibrata, contro una squadra che in casa vende cara la pelle, ma noi volevamo portare a casa l’intera posta – ha dichiarato in conferenza stampa -. La penalizzazione iniziale ci aveva tarpato le ali, ma siamo stati bravi a reagire e a sopperire a queste difficoltà. Stiamo facendo un grandissimo campionato“.

Aronica ha poi analizzato il percorso della squadra: “Abbiamo commesso degli errori, i tanti cambiamenti non hanno sempre giovato, ma quest’anno è stata allestita una rosa molto competitiva. Vogliamo onorare le ambizioni e le idee del presidente. Nonostante la penalizzazione, abbiamo lavorato bene: in classifica virtuale avremmo 16 punti“.







