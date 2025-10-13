“Mi manda Monastra”, la puntata del 13 ottobre / VIDEO
Torna “Mi Manda Monastra”, la trasmissione condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi, in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello” (via delle Alpi a Palermo) sulle pagine Fb e sui siti di Stadionews, BlogSicilia e Radio Time. Ospite della trasmissione Giorgio Perinetti.
Tra i tanti temi affrontati, particolare attenzione alla prossima sfida del Palermo contro il Modena e al pareggio ottenuto dall’Athletic Palermo nell’ultimo turno contro l’Enna.
