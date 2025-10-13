Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: rimonta e sconfitta contro il Bonifato Alcamo ​​

Non basta un ottimo primo tempo al Palermo Futsal Club, che perde al Don Bosco contro il Bonifato Alcamo, punteggio finale di 2 – 5.

Per i rosa in rete Pisani e Sujon: la gara si apre con il vantaggio degli ospiti, firmato da Oliva su assist di D’Orio. Il Bonifato sfiora più volte il raddoppio, ma un super Raccampo si oppone con prontezza su Imperato. A rimettere il match in equilibrio è Pisani, entrato da pochi istanti, che insacca sul secondo palo dopo un’ottima giocata di capitan La Fiura. Azzarello, portiere ospite, si rende protagonista di diverse parate su Nicchia e Sujon. Sul finale della prima frazione, il Bonifato resta in inferiorità numerica per l’espulsione di D’Orio per proteste. La velocità di Lucchese costringe gli ospiti al fallo da rigore: Sujon è freddo dal dischetto e manda le squadre all’intervallo sul 2-1.

Nella ripresa, il Palermo Futsal fatica a replicare quanto di buono mostrato nel primo tempo. Una magia di Imperato libera Oliva per il comodo tap-in del pareggio. Poco dopo, un errore in uscita di Corsino permette a Cutrona, che verrà poi sostituito per infortunio, di siglare il 2-3. I rosanero provano a reagire, ma Azzarello si oppone a tutte le conclusioni. In contropiede, Restivo parte dalla propria metà campo e segna il 2-4. Nel finale, con il quinto di movimento in campo, il Palermo si sbilancia e subisce ancora: è Oliva a chiudere i giochi, firmando la sua quarta rete personale.





