Palermo - Modena, si avvicina il record stagionale: il dato aggiornato ​​

All’inizio della settimana che porta a Palermo – Modena si respira l’aria delle grandi occasioni: sono già 28.648 i titoli emessi per la partita che varrà il primo posto in campionato, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15 al “Renzo Barbera”.

Ci sono circa sei giorni per battere il record stagionale registrato col Bari, quando erano stati 32.363 (15.859 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera”, il che significa che mancano meno di 4 mila biglietti.

Quel che appare scontato è che per la quinta (o se vogliamo sesta) volta consecutiva si supereranno quota 30 mila spettatori. Le prime quattro sono state contro Venezia (31.993), Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). C’è stata anche l’amichevole contro il Manchester City quando vennero emessi 34.665 titoli.







