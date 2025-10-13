Italia, Gattuso: "Emozionante vedere la gente che torna a Gaza. Contro Israele..." ​​

Parla Gennaro Gattuso. Alla vigilia della partita contro Israele, il ct della Nazionale Italiana ha parlato della situazione dopo la pace firmata a Gaza. Il tecnico ha anche raccontato le emozioni che prova nel ricoprire questo ruolo.

“Siamo felici che ci sia stata una tregua – afferma Gattuso, parole riportate da Sky Sport -. Vedere la gente che torna a Gaza è qualcosa di emozionante. Domani c’è la partita, qualcuno contesterà ma avremo anche 10mila persone allo stadio. Dovremo essere bravi a far venire voglia a tutti di tifarci”.

Sul ruolo da ct: “Penso sempre che c’è tantissima gente che pagherebbe per stare qua. Io lo vivo come un sogno, indossare questa maglia era il mio sogno”.







Sfumata la qualificazione diretta, tocca pensare al raggiungimento degli spareggi: “Ai playoff ancora non ci siamo, non ne abbiamo nemmeno parlato con la Federazione. Li dobbiamo ancora conquistare”.

