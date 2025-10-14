Palermo, Ranocchia scalpita: il centrocampista vuole la convocazione ​​

A Torretta, dopo due giorni di riposo, la preparazione in vista della partita contro il Modena riprenderà oggi. Inzaghi potrà contare nuovamente sui due giocatori finlandesi, rientrati dagli impegni con la Nazionale.

Pohjanpalo si presenta in condizioni abbastanza fresche, avendo disputato l’intera gara di giovedì contro la Lituania e giocato poco più di 20 minuti domenica ad Amsterdam nella vittoria per 4-0 degli “orange”. Il portiere Joronen, invece, è stato in campo per tutta la durata della partita e sarà nuovamente il titolare difensore della porta rosanero domenica, in un incontro cruciale per mantenere la posizione in prima fila in un reparto che vedrà presto l’aumento della concorrenza.

Gomis è tornato in attività dopo l’infortunio al radio del braccio destro subito il 9 agosto e ha ripreso confidenza con il pallone in vista del reintegro nel gruppo. Sotto osservazione il centrocampista Ranocchia, assente nelle ultime tre gare, che spera di essere convocato. Lo riporta il Corriere dello Sport.





