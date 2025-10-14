Repubblica - "Rosanero al lavoro: scatta l’operazione sorpasso al Modena" ​​

“Inzaghi vuole vedere il Palermo che aggredisce l’avversario, verticalizza e che aumenti il rapporto fra occasioni create e gol segnati”. Lo scrive Repubblica.

Dal punto di vista tecnico, Inzaghi manterrà un approccio simile alle ultime formazioni schierate, soprattutto considerando la necessità di contrastare il 3-5-2 adottato dal Modena. È improbabile che si presenti davanti alla capolista con una inferiorità numerica a centrocampo.

A supporto dell’allenatore del Palermo ci sarà Antonio Palumbo, ex della partita, che contribuirà all’attacco e, probabilmente insieme al capitano Matteo Brunori, garantirà una copertura efficace sulla linea mediana. L’unico cambiamento in difesa riguarda l’ingresso di Patryk Peda al posto di Bani; per il resto Inzaghi dispone di diverse opzioni, grazie anche al rientro dalla squalifica di Ceccaroni.







Potrà così fare affidamento su uno degli elementi chiave della sua gestione: ogni giocatore in campo conosce esattamente il proprio ruolo e contribuisce a mantenere costante il rendimento della squadra. “Un entusiasmo crescente che Inzaghi vuole cavalcare e la squadra è consapevole che deve ricambiare con le prestazioni”, si legge.