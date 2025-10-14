GdS - "C’è il Modena, Pohjanpalo sa come si fa", "E pure Brunori si scatena" ​​

Due che sanno come fare male al Modena: sono gli attaccanti del Palermo Pohjanpalo e Brunori e lo riporta il Giornale di Sicilia. Il finlandese Ha realizzato 6 dei suoi 54 gol in Serie B contro il Modena, rappresentando la squadra contro cui ha segnato di più; al secondo posto tra le sue vittime preferite si colloca il Palermo con 5 reti.

Un dato particolarmente rilevante riguarda le marcature di Pohjanpalo contro gli emiliani, tutte realizzate con la maglia del Venezia, concentrate in sole due partite casalinghe: a maggio 2023 ha siglato addirittura un poker nel 5-0 per i lagunari, mentre a febbraio 2024 ha segnato una doppietta, anche se in quell’occasione il Modena è riuscito a strappare un pareggio.

Il capitano, invece, in cinque partite col Modena ha realizzato tre gol con una media di un gol ogni 124 minuti. Con questo rendimento, Brunori si candida per una maglia da titolare nella sfida di domenica contro la capolista. Tuttavia, deve riprendersi: da quando indossa la maglia del Palermo, Brunori non ha mai vissuto un periodo così lungo senza segnare.





