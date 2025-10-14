Bisoli: "Monza, Venezia e Palermo fuori categoria. Il Modena..." ​​

“Credo che ci siano tre squadre fuori categoria. Monza, Venezia e Palermo. Poi c’è un lotto di squadre importante, con il Modena che s’è preso un margine importante”.

Lo dice Bisoli, intervistato da Tuttomercatoweb. L’allenatore si è soffermato sul Modena che “può arrivare fino in fondo. Ha un allenatore che mi piace e una proprietà importantissima che ha ancora tanta passione”.

“Sì, ci credo. Rispetto alla mia, che era una buona squadra, questa è una compagine nettamente”. Poi, la Sampdoria. “La B non devi mai prenderla sottogamba. C’è ancora tutto il tempo per risalire”.





