Situazione critica, passo falso e brutto infortunio: ‘Guaio all’adduttore’ | Ecco quanto si ferma

Dopo una serie di buone prestazioni, il calciatore è costretto a fermarsi per infortunio: brutta perdita per la squadra. Il giocatore è uscito dal campo evidenziando problemi che riguardano l’adduttore. Ecco cosa sappiamo sullo stop.

Per raggiungere i propri obiettivi stagionali, ogni squadra deve creare le condizioni adatte al successo. Poco è lasciato al caso. Gran parte del lavoro consiste in una programmazione oculata che consenta a tutti i professionisti all’interno del club di rendere al meglio delle loro possibilità.

Si tratta di un lavoro che deve partire dall’alto, a livello dirigenziale. Per questo motivo le squadre vincenti sono quelle che alle spalle hanno una dirigenza stabile e decisa nel raggiungere i traguardi prefissati. Il calciomercato e la composizione dell’undici di partenza sono solo una parte del grande sforzo richiesto.

In ogni stagione, poi, ci sono momenti migliori e altri più complicati. Il bello del calcio è che non tutto è sempre già scritto in partenza, e spesso Davide riesce davvero a sconfiggere Golia. Ciò è dovuto ad alcune variabili che si palesano quando meno ce lo aspettiamo.

Un esempio sono gli infortuni, che non sono mai programmabili. Il lavoro del team di preparatori deve essere rivolto a un mantenimento efficiente del fisico dei calciatori. In alcuni casi, però, c’è poco da fare se non accettare la situazione e trarre il meglio da ciò che si ha a disposizione.

Brutto infortunio: si teme un lungo stop

La struttura muscolare dei calciatori è complessa e va curata nell’arco di tutta la stagione con un occhio alle prestazioni e al futuro. Con l’andare delle partite molti giocatori iniziano a sentire problemi e affaticamenti che possono compromettere le prestazioni.

Nell’ultima giornata di campionato tra le tante notizie c’è anche quella di uno sfortunato infortunio che si è verificato al minuto 42 di Torino – Salernitana, match terminato con un pareggio a reti inviolate.

Saranno necessari ulteriori esami

Ricardo Rodriguez si è fermato, chiedendo subito l’intervento dello staff medico. Dall’alto della sua esperienza, il difensore granata ha deciso di fermarsi per evitare un peggioramento del problema all’adduttore. Al suo posto ha esordito il terzino Adam Masina.

Non è ancora ben chiara l’entità dell’infortunio, anche se i fastidi muscolari di questo tipo possono essere molto difficili da superare in breve tempo. Gli esami strumentali diranno qualcosa di più: di certo si tratta di una stagione sfortunata dal punto di vista degli infortuni per il Torino.