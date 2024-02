Spalletti, ti ricordi ancora di me? Chiamata dalla vecchia guardia | Alla sua età vuole un posto in Nazionale

L’Europeo 2024 è alle porte, e Spalletti vuole portare la Nazionale subito in alto: un grande ex si propone direttamente al CT. Il lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina Azzurra è cominciato quest’anno, e le scelte hanno escluso l’esperto attaccante in passato.

Spesso gli italiani tendono ad essere poco equilibrati quando si affidano giudizi. In alcuni momenti l’Italia è il peggior Paese del mondo, in altri invece non ha rivali in nessun campo. Nulla unisce nel nostro Paese quanto lo sport, specialmente il calcio.

I club in Europa sono ben lontani da stabilire un dominio costante in grando di insidiare le big europee. Ciò non toglie che negli ultimi anni qualche soddisfazione sia stata raggiunta da più di una squadra, dando del filo da torcere alle rivali più blasonate e ricche di campioni di caratura mondiale.

Il movimento calcistico italiano, però, sembra vivere una sofferenza che deriva da anni di una gestione totalmente errata delle risorse a disposizione. Mentre in altri campionati si investiva nei settori giovanili e sugli stadi di proprietà, in Italia si faceva altro.

Bassi introiti e giovanili poco sviluppate hanno fatto sì che la Nazionale arrivasse a soffrire il suo peggior momento storico di sempre. L’Italia, come ben sappiamo, ha fallito la qualificazione per ben due mondiali di fila, intervallati da una romantica vittoria all’Europeo del 2021.

Spalletti cerca la quadra per l’Europeo

Roberto Mancini ha lasciato la panchina azzurra dopo la delusione per le qualificazioni mondiali. Al suo posto è arrivato Luciano Spalletti, fresco vincitore del campionato con un meraviglioso Napoli. Il primo test è già alle porte.

Quest’estate si terrà l’Europeo e l’ambizione è quella di dimostrare a tutti che l’Italia non si è di certo lasciata andare. Sono molti i nomi che circolano nella lista dei potenziali titolari di Spalletti. Qualcuno, però, desidera farne parte a tutti i costi.

L’attaccante si propone direttamente al CT

Negli scorsi giorni, Lorenzo Insigne ha voluto promuoversi al Commissario Tecnico durante un’intervista realizzata dalla FIFA. L’ex capitano del Napoli gioca oggi in Canada, e anche per questo motivo è uscito fuori dai radar della Nazionale italiana.

Come lui stesso ha dichiarato, il giocatore è pronto e volenteroso per rispondere alla chiamata di Luciano Spalletti, con il quale ha già avuto qualche colloquio. La scelta, ovviamente, dipenderà dal CT. Lo stesso Insigne ha poi dichiarato di essere consapevole che la scelta finale deve essere fatta per il bene della squadra.