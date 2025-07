Spezia-Cittadella in diretta streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Tutto pronto per una nuova amichevole estiva dello Spezia, impegnato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. I liguri sfideranno il Cittadella in un test interessante per testare condizione fisica e intesa tattica in vista della nuova stagione. Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Spezia-Cittadella in diretta, tra TV, streaming, orario e canale ufficiale. 🎥

Dove vedere Spezia-Cittadella in diretta TV e streaming 🆓

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale ufficiale YouTube dello Spezia Calcio.

📺 Canale TV: ❌ Non prevista diretta su canali televisivi tradizionali

💻 Streaming live:

👉 YouTube Spezia Calcio (canale ufficiale)

🔗 Cerca su YouTube: “Spezia Calcio YouTube” per accedere al live





🆓 La visione è completamente gratuita, basterà accedere al canale dei liguri. La partita è accessibile da smartphone, tablet, PC e Smart TV.

Quando si gioca Spezia-Cittadella? Data, orario e sede 🗓️🕔

📅 Data: mercoledì 30 luglio 2025

🕔 Orario del calcio d’inizio: ore 17:00

📍 Stadio: Centro sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Val Gardena (BZ) – sede del ritiro estivo dello Spezia