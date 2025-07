GdS – “Palermo, portiere e vice Ceccaroni: Osti al lavoro”

Il direttore sportivo del Palermo, Osti, avrebbe concentrato ogni risorsa su due ruoli chiave: il portiere titolare e il vice di Ceccaroni. Questo il tema analizzato dal Giornale di Sicilia. Sul fronte del portiere, la situazione si presenta complessa. In rosa c’è sempre Gomis, reduce dalla lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro e senza un incontro ufficiale completo dal match contro il Parma dell’11 agosto (in quello successivo col Brescia restò in campo appena 37’).

Nel 2023/24 il portiere senegalese ha collezionato soltanto un’altra presenza, in Coppa di Francia con il Lorient il 16 gennaio 2024. Pur riconoscendo le sue qualità tecniche, la società si sarebbe presa ancora un po’ di tempo per valutare se confermarlo da titolare, relegarlo a secondo o cederlo in cambio di un nuovo numero uno. Tra i profili monitorati figurano Klinsmann del Cesena (il preferito, cartellino intorno ai 2 mln), Joronen e Lezzerini, entrambi svincolati.

Il Cesena potrebbe accettare Gomis come contropartita, mentre gli altri due vantano il pregio di non avere contratto. Per il ruolo di esterno basso sulla fascia destra (“braccetto”) non c’è fretta: servirà un under e il nome più gettonato è quello di Obaretin del Napoli, ma non si escludono soluzioni fuori Italia. Nel frattempo, è in dirittura d’arrivo il prestito secco di Desplanches al Pescara, mentre Saric potrebbe partire verso Turchia o Grecia. Restano al momento in stand‑by Verre e Buttaro, in attesa di sviluppi.