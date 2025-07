Palermo – Annecy in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

Quinta e ultima uscita stagionale per il Palermo di Filippo Inzaghi, che mercoledì 30 luglio 2025 affronterà l’Annecy, formazione militante nella Serie B francese; si tratta del test più impegnativo che si è svolto finora. Fischio d’inizio alle ore 17.30, allo stadio “Brunod” di Chatillon, sede del ritiro precampionato dei rosanero.

La gara rappresenta un nuovo banco di prova per testare schemi e condizione fisica, dopo le vittorie nelle prime quattro amichevoli contro la Rappresentativa Valdostana, il Paradiso, il Sondrio e il Bra.

Palermo – Annecy: dove vederla in diretta tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in diretta TV su alcun canale nazionale o locale. Tuttavia, i tifosi del Palermo potranno seguire Palermo – Annecy in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della società rosanero.





👉 Per guardare il match in tempo reale basterà collegarsi su YouTube e cercare “Palermo F.C.”, oppure accedere direttamente tramite i profili social ufficiali della società, dove verrà fornito il link diretto alla diretta.

⏰ Palermo – Annecy: orario e data dell’amichevole

Data : Mercoledì 30 luglio 2025

Orario : Calcio d’inizio alle 17.30

Luogo : Stadio “Brunod”, Chatillon (Valle d’Aosta)

Diretta streaming: Canale YouTube ufficiale del Palermo FC