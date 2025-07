Ritiro Palermo, 18 giorno: rifinitura sotto gli occhi di mamma e papà Inzaghi

Rifinitura conclusa per il Palermo sotto gli occhi di mamma e papà Inzaghi. La squadra rosanero ha chiuso l’ultima seduta in Valle d’Aosta in vista della quinta e ultima amichevole estiva contro l’Annecy.

Presente sugli spalti anche la famiglia del tecnico piacentino: i genitori hanno seguito l’intero allenamento, attendendo il figlio Filippo, che a fine lavoro li ha raggiunti per un saluto affettuoso e qualche parola in tranquillità. Unico a mancare il fratello Simone.

L’allenamento è cominciato con un maxi torello a tre in mezzo. A farne le spese, Pohjanpalo, Le Douaron e Corona, che – avendo recuperato meno palloni – hanno rimediato la consueta “boccia” da parte di staff e compagni.





Spazio poi alla tattica pura. Inzaghi ha insistito ancora sul 3-5-2, focalizzandosi sulle situazioni di palla inattiva, sia in fase difensiva che offensiva. In chiusura, sfida dagli undici metri tra i rigoristi: tra i più precisi dal dischetto Brunori.

ORE 11.15 – Fine allenamento.

ORE 10.57 – Ad assistere alla rifinitura ci sono anche mamma e papà Inzaghi. Manca solo Simone.

ORE 10.47 – Si passa ora alle prove di palle inattive, sia a favore che contro.

ORE 10.41 – In arancio, invece, Desplanches; Nicolosi, Bani, Avena; Di Francesco, Gomes, Blin, Lund; Palumbo, Le Douaron, Corona.

ORE 10.37 – Inzaghi schiera due squadre per le prove tattiche in vista dell’Annecy. Rosa con Gomis; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Vasic, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

ORE 10.32 – Unici assenti della seduta Magnani, Diakite e Cutrona.

ORE 10.30 – I rosa stanno ora svolgendo l’attivazione motoria, che prevede skip bassi e allunghi.

ORE 10.15 – L’allenamento inizia con un maxi torello: dopo 20 passaggi consecutivi senza che il pallone venga intercettato, chi sta in mezzo deve fare le flessioni.

Il Palermo torna in campo per la rifinitura in vista della quinta e ultima amichevole in Valle d’Aosta contro l’Annecy. A partire dalle ore 10 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

