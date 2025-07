Palermo, prima di campionato al “Barbera”? Tre anni fa l’ultima volta

Era il 13 agosto 2022 l’ultima volta in cui il Palermo ha disputato la gara d’esordio del campionato davanti al proprio pubblico. Quel giorno, al “Renzo Barbera”, i rosanero superarono il Perugia con un netto 2-0 grazie ai gol di Brunori ed Elia, davanti a circa 20.000 spettatori.

Da allora, il club siciliano non ha più avuto l’occasione di iniziare il campionato tra le mura amiche. Una situazione penalizzante, sia per la squadra – privata del calore del proprio stadio nelle prime uscite – sia per i tifosi, costretti ad attendere settimane prima di riabbracciare il Palermo in una gara ufficiale.

Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Inzaghi, al termine dell’amichevole vinta contro il Bra, ha lasciato intendere in conferenza stampa che l’esordio della nuova stagione potrebbe finalmente essere alla “Favorita”.





Due stagioni, partenze in salita

Nel campionato 2023-24, il Palermo partì con due trasferte consecutive. Il debutto a Bari – giocato in doppia superiorità numerica per lunghi tratti – si chiuse con un deludente 0-0, aggravato da un rigore fallito da Di Mariano.

La prima vittoria arrivò alla seconda giornata, con un convincente 1-3 in casa della Reggiana firmato Lucioni, Segre e Soleri. Un successo che sembrava promettere una stagione positiva, poi rivelatasi altalenante fino alla semifinale playoff persa contro il Venezia, sotto la guida di Mignani, subentrato a Corini nelle ultime giornate.

L’avvio della scorsa stagione, con Dionisi in panchina, si rivelò ancora più complicato. A causa dei lavori di manutenzione al “Barbera”, il Palermo fu costretto a disputare in trasferta le prime tre giornate di campionato. Il bilancio fu tutt’altro che positivo: due sconfitte contro Pisa e Brescia e una sola vittoria a Cremona, decisa da un gol di Roberto Insigne.

Un esordio al Barbera per partire forte

In un campionato competitivo e imprevedibile come la Serie B, partire con il piede giusto può fare la differenza. Un esordio casalingo rappresenterebbe un’opportunità importante per il Palermo: slancio immediato, entusiasmo, fiducia e solidità fin dai primi minuti della stagione. A stabilirlo sarà il sorteggio dei calendari, in programma questa sera – 30 luglio – alle ore 20.00 a Mantova.

Il Palermo di Inzaghi spera dunque di aprire il campionato davanti ai propri tifosi, che già si preparano a riempire il Barbera per l’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma il 9 agosto. Si prevede una cornice da grandi occasioni: un segnale chiaro del rinnovato entusiasmo che circonda la squadra.

