Ritiro Palermo, 17° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

ORE 18.39 – Prime prove del tridente Brunori, Palumbo, Pohjanpalo.

ORE 18.36 – Dopo aver mischiato un po’ le carte nella partitella a tema, andata avanti per una ventina di minuti, è il momento della vera e propria partitella su metà campo.

ORE 18.12 – Gli arancio mantengono il possesso palla, mentre i rosa devono attuare un pressing alto, riconquistare il pallone e segnare nelle porticine nel minor tempo possibile.





ORE 18.11 – Arancio con Desplanches; Nicolosi, Bani, Avena; Di Francesco, Gomes, Blin, Lund; Palumbo, Le Douaron; Corona.

ORE 18.10 – Inzaghi dispone due squadre in campo per una partitella a tema: l’obiettivo è segnare nella porta grande per la squadra in arancio, mentre i rosa devono andare a segno nelle porticine. La formazione rosa è composta da Gomis; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Vasic, Pohjanpalo.

ORE 17.57 – Il Palermo, suddiviso in tre gruppi, svolge un torello particolare articolato in due fasi: l’obiettivo è completare 7 passaggi consecutivi in una zona, poi altri 7 in un’altra, per concludere l’azione con un gol nelle porticine.

ORE 17.50 – Inizia l’allenamento. Assenti della seduta Magnani e Diakité.

Il Palermo torna in campo per la seduta pomeridiana nel diciassettesimo giorno del ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 17.45 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

