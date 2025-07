Ritiro Palermo, 17° giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 10.52 – La squadra si divide in due gruppi per svolgere lavori specifici per reparto. I difensori si concentrano sulle uscite a uomo durante le fasi di possesso palla degli avversari, mentre centrocampisti e attaccanti eseguono per ora esercizi di riscaldamento.

ORE 10.40 – I rosa scendono in campo dopo aver concluso la prima fase di attivazione in palestra.

Il Palermo scende in campo per la seduta mattutina nel diciassettesimo giorno di ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 10.40 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.





