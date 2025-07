Bani: “Voglio portare il Palermo dove merita di stare. Sul ruolo…”

ORE 12.10 – “È partito tutto col Genoa. Ho avuto la sensazione di essere arrivato alla conclusione del nostro percorso. Il Palermo è quella che più mi ha voluto. Ho lasciato il cuore e Genoa e spero di essere apprezzato allo stesso modo dai tifosi del Palermo”.

ORE 12.11 – “Sono sceso di categoria per tornare dove questa piazza merita di stare. Per me è bellissimo avere ricevuto l’affetto della piazza di Genoa. Io fuori categoria? Io penso solo a fare il mio lavoro e ci sarà tanto da fare”.

ORE 12.12 – “Parlo tanto in campo, cerco di comunicare col reparto. Non ho avuto modo di parlare con Inzaghi ma succederà presto”.





ORE 12.13 – “Ho affrontato due volte il Palermo e ho sempre trovato un pubblico eccezionale, spero che questa cosa possa rivederla presto. Bisogna pensare partita per partita. Balotelli? È un ragazzo eccezionale. Non merita la fama che ha, posso solo dire cose positive”.

ORE 12.14 – “Quando affronterò mio fratello al Mantova non faremo parte della stessa famiglia per 90 minuti (ride, ndr). Gli auguro il meglio, è una bella soddisfazione per la famiglia”.

ORE 12.15 – “Ruolo? Ho fatto sia il braccetto che il centrale ma non ho nessun tipo di preferenza da questo punto di vista. Tutto dipenderà da ciò che ci chiederà il mister. Sono a disposizione”.

