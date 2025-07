Lucioni: “Il Palermo vuole andare in Serie A, mercato di altra categoria”

Fabio Lucioni, che ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, è intervenuto ai microfoni di TMW. Tra i vari temi affrontati durante l’intervista, si è parlato anche del Palermo di Inzaghi, indicato tra le principali candidate alla promozione nella prossima stagione.

“Il Palermo è l’unica squadra che sta facendo un mercato di categoria superiore. Dopo anni di costruzione, ora vuole davvero andare in Serie A e ha tutte le carte in regola per riuscirci,” ha dichiarato l’ex numero 5 rosanero.

Riguardo al suo addio al calcio, Lucioni ha spiegato: “Ho un problema all’anca che può risolversi solo con un intervento chirurgico. Ma l’operazione mi terrebbe fermo per un anno, e non avrebbe senso continuare a prendere antidolorifici come ho fatto di recente. La salute viene prima di un anno in più o in meno di contratto”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, COME CAMBIA LA DIFESA CON BANI