Il Palermo saluta Chatillon, ultima amichevole contro l’ambizioso Annecy

Il ritiro di Chatillon si avvia verso la conclusione: il Palermo chiude tre settimane di intensi allenamenti e test amichevoli con la partita contro l’Annecy, club francese militante in Ligue 2. Al termine di questo test, che sarà tra i più attendibili tra quelli giocati dato che per la prima volta i rosa affronteranno una squadra di pari categoria, verrà organizzato il ritorno a Palermo, ad aspettare Inzaghi e i suoi altre due amichevoli. Il 6 agosto a Torretta ci sarà il derby contro l’Athletic Palermo, mentre il 9 agosto al Barbera si gioca contro il Manchester City.

Origini e storia dell’Annecy

Il FC Annecy è una squadra di calcio francese con sede nella città di Annecy, nel sudest della Francia e a meno di tre ore di distanza dalla Valle D’Aosta. Il colore rosso è quello predominante nella divisa, mentre il colore secondario è il bianco.

Il club francese milita ormai da qualche stagione in Ligue 2, la serie b francese: la promozione dal campionato National (Serie C) è arrivata nella stagione 2021/22, quando gli alpini si sono classificati al secondo posto in campionato.





Dopo alcune stagioni tra metà classifica e lotta per la salvezza, nella stagione 2024/25 si è registrato un grande passo in avanti con il raggiungimento del sesto posto in classifica, a un passo dalla zona playoff per la promozione in Ligue 1 che comprende i club fino al quinto posto.

Come arriva l’Annecy all’amichevole

L’Annecy ha già giocato tre amichevoli in questo pre campionato: il club francese ha affrontato il Vevey (club svizzero) vincendo 4 – 1, poi il Sion (club svizzero) perdendo 3 – 0 e infine il Villefranche (club francese) perdendo 2 – 1. Prima dell’inizio della stagione fissato il 9 agosto con la partita di Ligue 2 contro il Pau, i biancorossi dovranno affrontare prima il Palermo e poi il Clermont.

La formazione dell’Annecy

L’Annecy ha chiuso la stagione 2024/25 con la vittoria contro il Grenoble per 3 – 1. In quell’occasione la formazione era la seguente: Escales; Ganiou, Delphis, Lajugie, Bane; Pajot, Kashi; Larose, Demoncy, Billemaz; Yahi. Nell’ultima amichevole contro il Villefranche, l’undici schierato è stato invece: Escales; Koaudio, Lajugie, Veillon, Makutungu; Pajot, Hbouch; Josué, Billemaz, Paris; Rambaud.

