Palermo – Annecy, la probabile formazione: Inzaghi insiste sul 3-5-2

Prosegue la costruzione tattica del Palermo targato Inzaghi, che anche nella rifinitura mattutina in vista dell’amichevole contro l’Annecy – formazione militante in Ligue 2 – ha insistito sul 3-5-2. Il tecnico è stato chiaro: non intende ‘giocare a specchio’ rispetto agli avversari, attesi in campo con il 3-4-2-1, e ha ribadito l’importanza del lavoro delle mezzali per questo match.

Le prove condotte questa mattina confermano uno dei principi che Inzaghi ha ripetuto più volte nel corso del ritiro: il Palermo deve saper alternare il 3-5-2 e il 3-4-2-1 a seconda delle esigenze, valutando di volta in volta l’avversario, la condizione del gruppo e l’equilibrio tattico. Contro l’Annecy, l’orientamento è quello di partire proprio con il 3-5-2.

Durante le esercitazioni, i due ultimi arrivati, Bani e Palumbo, non sono stati inseriti nella squadra titolare. Entrambi potrebbero trovare spazio nel secondo tempo, ma per ora sembrano destinati a un impiego graduale. Non saranno della partita, invece, Magnani – che non si allena pienamente con il gruppo dal 19 luglio – oltre a Diakité e Cutrona, anche loro alle prese con acciacchi fisici.





In porta è attesa una nuova chance per Gomis, chiamato a fronteggiare il primo test davvero impegnativo del precampionato. In difesa, Pierozzi sarà nuovamente impiegato come braccetto di destra, come già visto contro il Sondrio. A completare il reparto arretrato ci saranno Peda al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

Sugli esterni confermati Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo Inzaghi punta su Ranocchia in cabina di regia, affiancato da Segre nel ruolo di mezzala destra e da Vasic sul centrosinistra. In attacco spazio alla coppia offensiva titolare: Brunori e Pohjanpalo guideranno il reparto avanzato.

La probabile formazione (calcio d’inizio alle 17.30)

PALERMO (3-5-2): Gomis; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Vasic, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Magnani, Diakité, Cutrona

