Spezia – Palermo, la carica dei tifosi rosa: in 1.000 nel settore ospiti del “Picco”

Nuova trasferta, nuova ‘invasione’ rosanero. Rispondono come sempre alla grande i tifosi del Palermo, che saranno numerosi anche per la gara contro lo Spezia. A prescindere dai risultati negativi, l’entusiasmo dei supporter non è mai mancato.

Il settore ospiti della stadio “Picco” sarà riempito dai tifosi del Palermo, che stanno acquistando i tagliandi senza limitazioni, grazie alla vendita libera online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Oltre ai posti riservati nel settore ospiti, si prevede una significativa presenza rosanero anche tra Tribuna e Distinti, con una stima di circa 1.000 tifosi rosa pronti a sostenere la squadra di Dionisi.

Per la gara con lo Spezia è prevista una grande cornice di pubblico. La prevendita ha già raggiunto quota 9.800 biglietti venduti, con il dato destinato a crescere nelle prossime ore. La Curva Ferrovia è sold out da giorni, mentre anche Curva Piscina, Tribuna e Distinti si avviano verso il tutto esaurito. Un entusiasmo crescente, simile a quello visto nella gara contro il Sassuolo, quando l’impianto era gremito quasi esclusivamente da tifosi spezzini.





Sicuramente gli ultimi ‘botti’ di mercato hanno contribuito ad accrescere l’entusiasmo dei tifosi rosa, che però hanno sempre risposto alla grande, anche nei momenti più complicati. Spezia – Palermo sarà una gara dal sapore della Serie A, con una cornice di pubblico da Serie A.

