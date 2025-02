Valoti: “Palermo, che colpo Pohjanpalo. Se ‘saltano’ i playoff…”

Aladino Valoti, ex direttore sportivo del Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha commentato il calciomercato rosanero, con l’acquisto di Pohjanpalo come punta di diamante.

“Il colpo l’ha piazzato il Palermo ingaggiando Pohjanpalo. Ad ogni modo tutti i club, chi più e chi meno, hanno cercato di fare qualcosina…”, afferma Valoti.

Sulla possibilità che i playoff non si giochino, dice: “Le prime tre stanno facendo un campionato a parte, non c’è dubbio, e la possibilità esiste, anche perché i punti di distacco della terza dalla quarta sono saliti a 11. Dovesse verificarsi questa eventualità, vorrebbe dire che le inseguitrici, tra le quali ci sono squadre importanti come Cremonese e Palermo, avrebbero fallito completamente”.





“Non sarà semplice però per le tre di testa, in quanto la B è un campionato lungo, complicato e massacrante – continua – . Basti vedere il Sassuolo, che tutti pensavamo potesse fare il vuoto e invece ha accusato un paio di battute d’arresto, consentendo a Pisa e Spezia di avvicinarsi. Detto questo, io tenderei ad escludere che i playoff possano saltare”.

LEGGI ANCHE

SPEZIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI