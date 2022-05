MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Stadionews.it seguirà da vicino i playoff su Facebook in partnership con la pagina Fb “Sala Stampa”. Una novità editoriale in rete che metterà insieme i giornalisti Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone della Gazzetta dello Sport, Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia, con la partecipazione speciale di Salvatore Geraci, firma di prestigio del Corriere dello Sport e di Repubblica.

Per Stadionews sarà in diretta il direttore Guido Monastra, voce storica del Palermo. Una scelta legata alla partecipazione del Palermo ai playoff che permetterà ai tifosi di interagire, rigorosamente in diretta, con i rappresentanti delle più autorevoli testate per conoscere tutto quello che c’è da sapere sul Palermo.

L’appuntamento con “Sala Stampa Senza Filtri” è per giovedì 5 maggio alle 14.00, sulle pagine Fb di “Sala Stampa” e di “Stadionews”, all’indomani del secondo turno dei playoff e alla vigilia della discesa in campo del Palermo.

Conosceremo la prima avversaria dei rosanero che saranno impegnati in trasferta l’8 maggio e in casa il 12 maggio e seguiremo gli sviluppi sulla possibile cessione societaria agli arabi del City Football Group.

Prossimi appuntamenti con lo spazio di approfondimento il 9 e il 13 maggio, sempre alle 14.

