Stroppa e il 4-0 al Modena: “A Palermo ancora così, sennò usciamo con le ossa rotte”

Giovanni Stroppa è contento della larga vittoria ottenuta contro il Modena, segnando addirittura 4 gol nel primo tempo. Per il tecnico, la squadra ha alzato il livello ed è ritornata forte come prima.

“L’importante è essere tornati a fare quello che stavamo facendo prima – ha detto Stroppa – era una gara importante, la squadra dimostra ogni giorno di esserci e stare sul pezzo. Affrontare il Modena in questo modo e portare a casa un risultato di questo genere è un segnale che ci deve dare ancora più forza mentale per poter continuare”.

Il tecnico ha parlato anche della prossima sfida col Palermo: “Tra tre giorni ci aspetta una gara di livello come questa in uno stadio straordinario, quasi di altra categoria per blasone. Ci deve dare la consapevolezza che se non mettiamo in campo le armi viste oggi potremmo uscire con le ossa rotte”.

Concludendo, Stroppa ha detto che “il Palermo è una squadra forte, una corazzata”.

