Lucarelli: “Catania, contro il Benevento ti ho visto protagonista”

Un Catania con il piglio da protagonista. È stata questa l’impressione di Cristiano Lucarelli, tecnico dei rossazzurri, dopo la grande vittoria ottenuta sul campo del Benevento.

“Simpaticamente e con il sorriso ho detto ai ragazzi di andare a quel paese – ha detto Lucarelli – perché finalmente il pragmatismo e il cinismo che ho sempre chiesto si sono visti in campo, al di là del Benevento che comunque era prima in 10 e poi in 9. Il Catania ha giocato con il piglio da protagonista. Di solito a Natale si mangia il bollito, oggi questo brodino ci dà una mano”.

“La prestazione non è stato diversa dalle altre – ha proseguito il tecnico – ma la squadra ha concretizzato quasi tutto: sicuramente è stato diverso l’atteggiamento, sapevamo che ci mancava questo. Se fossimo stati così cinici con Messina, Virtus Francavilla e Sorrento oggi avremmo una classifica diversa. Questa vittoria è importante perché ottenuta contro una squadra forte e su un campo difficile, è una bella boccata d’ossigeno”.

