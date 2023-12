Palermo, l’allenamento della Vigilia fra palestra e fase difensiva

Allenamento di Vigilia per il Palermo di Corini. I rosanero sono rientrati in città dopo la trasferta di Como, dalla quale hanno portato un punto a casa, e si sono ritrovati al ‘Barbera’ per una seduta di allenamento in vista della Cremonese.

Il Palermo, infatti, ha poco tempo per riposare: si torna in campo per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Alcuni giocatori, quelli che sono stati impiegati per più minuti contro il Como, hanno lavorato tra palestra e svolto fisioterapia; mentre per gli altri è toccata un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Anche il 25 dicembre, a 24 ore dalla sfida con la Cremonese (che si giocherà alle 18) il Palermo scenderà in campo. Per i rosanero ci sarà una rifinitura, poi i giocatori potranno stare con le rispettive famiglie per il giorno di Natale.

