Palermo, ‘stangata’ per Marconi: mano pesante del Giudice Sportivo

Squalifica pesante per Ivan Marconi. Il Giudice Sportivo della Serie B ha ufficializzato le sanzioni dopo la 18a giornata e sono tre le giornate che il difensore del Palermo dovrà saltare: sarà out per le gare contro Cremonese, Cittadella e Modena.

Marconi è stato squalificato per tre giornate “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco“. Stesso metro di giudizio che il Giudice Sportivo ha utilizzato per Pajtim Kasami, ex rosanero oggi alla Sampdoria, squalificato per tre giornate “per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria”.

Il Palermo, nel prossimo turno, affronterà la Cremonese che non potrà contare su Pickel, anche lui squalificato dal Giudice Sportivo: era diffidato ed è stato ammonito nella vittoria netta e importante contro il Modena, alla quale ha contribuito con una doppietta.

IL COMUNICATO INTEGRALE DEL GIUDICE SPORTIVO

