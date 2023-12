Palermo C5, super vittoria sotto l’albero: i rosanero battono il Sant’Isidoro Bagheria

Il Palermo Calcio a5 chiude il 2023 nel migliore dei modi: i rosanero, infatti, nella prima gara del girone di ritorno, si impongono 4 – 2 in casa del Sant’Isidoro Bagheria.

La compagine guidata da Lo Piccolo domina la prima frazione. Dopo appena 5′ i rosanero sono in vantaggio grazie alla rete siglata da Casamento. Dopo pochi minuti, il Palermo trova il raddoppio con Daricca. Incassate le due sberle il Sant’Isidoro prova a reagire e colpisce due legni con Mulè. I rosanero, però, continuano a spingere e segnano il gol dello 0 – 3 con Consiglio. Il primo tempo si conclude con un’altra rete del Palermo, firmata da Saviano.

Nella ripresa il Sant’Isidoro Bagheria prova a rimettersi in carreggiata. I padroni di casa approfittano dell’unica sbavatura difensiva del capitano rosanero Marretta, tra i migliori in campo del match: rigore concesso al Sant’Isidoro e trasformato da Sciacchitano. La rete dona nuova linfa vitale ai bagheresi che, sulle ali dell’entusiasmo, accorciano le distanze con Mulè.

Dopo le due reti dei padroni di casa il Palermo Calcio a5 torna nuovamente a prendere in mano le redini del gioco, amministrando il vantaggio senza problemi sino al triplice fischio..

Prossimo impegno in campionato del Palermo Calcio a5 in programma sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.15: al Pala Don Bosco i rosanero ospiteranno il San Vito Lo Capo.

