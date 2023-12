Palermo – Cremonese, arbitra Ferrieri Caputi. Al Var c’è Marini

È Maria Sole Ferrieri Caputi l’arbitro designato per Palermo – Cremonese, gara in programma il 26 dicembre alle ore 18. Si tratta del secondo precedente assoluto con i rosanero per la prima donna ad aver diretto una partita di Serie A.

Il primo assistente è Imperiale, il secondo è Cipressa, mentre il quarto uomo è Gangi. Al Var c’è Valerio Marini mentre l’Avar è Francesco Cosso. Per Ferrieri Caputi è la prima partita al “Barbera” mentre ha già diretto il Palermo nella stagione 2021/22.

Ferrieri Caputi, infatti, ha arbitrato FeralpiSalò – Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie C vinta dai rosanero per 0 – 3. In stagione, invece, il fischietto di Livorno ha diretto otto gare tra Serie A, B e qualificazioni agli Europei U21.

PALERMO – CREMONESE, LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – CREMONESE h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV: GANGI

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

