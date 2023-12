Lo spogliatoio non lo vuole più: “Con la moglie di un compagno…” | Cacciato seduta stante

Il calciatore dopo aver fatto benissimo con la propria nazionale non è stato più convocato dal commissario tecnico. Alla base di questa scelta non c’è però una scelta tecnica

Il calcio alle volte lascia in dote dei misteri che in apparenza sono davvero difficili da risolvere. Può infatti capitare che alcuni giocatori siano messi ai margini della squadra non per questioni di campo, ma per vicende relative ai rapporti con i propri compagni di squadra.

Chiaramente per arrivare a ciò significa che è stato passato il limite e anche di parecchio. D’altronde sarebbe deleterio privarsi di un giocatore importante solo per mere beghe personali. Per mantenere però un equilibrio nello spogliatoio, alle volte sono necessarie delle decisioni drastiche.

Ed è proprio ciò che è accaduto all’interno del gruppo dell’Argentina che dopo aver conquistato il titolo iridato un anno fa, ha vissuto una situazione a dir poco paradossale con uno dei protagonisti della spedizione vincente in Qatar. Dopo la finale vinta con la Francia infatti è sparito dalle convocazioni.

Di primo impatto si è pensato che il Ct Scaloni volesse rinnovare un po’, ma a quanto pare la motivazione principale dell’esclusione è un’altra. Infatti il nominativo del calciatore non è stato inserito nell’elenco dei convocati né per le sfide di marzo né per quelle di giugno valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Gomez: perché è stato escluso dalle ultime convocazioni con l’Argentina

Il protagonista di questa spiacevole vicenda è il Papu Gomez, che in Italia abbiamo apprezzato soprattutto con la maglia dell’Atalanta. Stando ai rumors che sono trapelati dall’Argentina il fantasista si sarebbe lasciato andare ad un commento a dir poco inopportuno sulla moglie di Messi al termine dei quarti di finale vinti contro l’Olanda.

Un episodio che avrebbe destato scalpore e fastidio non solo alla Pulce, bensì alla maggior parte del gruppo squadra. Alcuni compagni avrebbero addirittura smesso di seguirlo sui social e il ct Scaloni da allora non lo ha più richiamato nonostante la squalifica per doping sia arrivata solo lo scorso ottobre.

Il commento della discordia che ha infastidito Messi e non solo

Nel corso del programma televisivo “A la Tarde”, è stata svelata la presunta affermazione del Papu. Preso dall’euforia dei festeggiamenti pare che abbia detto a Messi “Consegnami Antonela”. Un’uscita che seppur dovuta ad un momento di enfasi sicuramente non sarebbe stata ben digerita dall’attaccante dell’Inter Miami.

Al momento nessuna delle parti in causa ha smentito questo aneddoto. Dunque non è da escludere che almeno un fondo di verità possa esserci. A prescindere da ciò l’unica cosa certa è che da allora per il Papu le porte dell’albiceleste si sono chiuse in maniera netta.