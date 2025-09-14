Südtirol - Palermo, Mirri resta sul pullman per solidarietà ai tifosi ​​

In occasione della sfida tra Südtirol e Palermo allo stadio Druso, il presidente rosanero Dario Mirri ha scelto un gesto forte: restare sul pullman della squadra per tutta la durata della partita.

Una decisione presa in segno di solidarietà verso i tifosi e le famiglie palermitane che, nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Sicilia, hanno comunque raggiunto Bolzano per sostenere i colori rosanero ma non sono potute entrare allo stadio.

“La decisione degli Organi competenti è insindacabile, ma sbagliata nei tempi e nei modi – ha dichiarato Mirri – . Non si può penalizzare un popolo intero per colpire una minoranza che nulla ha a che vedere con il calcio”. Parole che rispecchiano il malumore della tifoseria, che anche in questa occasione ha dimostrato compattezza e attaccamento alla squadra.





Il sostegno della Curva Nord 12

Nonostante le limitazioni, il settore ospiti si è riempito di passione rosanero, con la presenza dei non residenti in Sicilia e il sostegno degli ultras, che hanno trovato comunque il modo di farsi sentire. La Curva Nord 12, attraverso i social, ha diffuso un messaggio chiaro: “Il nostro sostegno non mancherà… a due giorni dalla trasferta già organizzata non potete fermarci. La squadra ha ricevuto il nostro sostegno in albergo e allo stadio con i nostri fratelli non residenti. La Dodici non si piega!”.

Un coro di protesta e vicinanza che ha rafforzato ulteriormente il legame tra squadra, società e tifosi, in una trasferta segnata più dall’unità d’intenti che dalle polemiche.

