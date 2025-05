Supercoppa Serie C, si parte con Avellino – Padova: date, regolamento e dove vederla

La Supercoppa di Serie C si apre sabato 3 maggio alle ore 19.00 con la sfida tra Avellino e Padova. Le due squadre, appena promosse in Serie B, inaugureranno il torneo a tre che vede coinvolta anche l’Entella.

Il programma

– SABATO 3 MAGGIO ore 19:00 per la prima giornata, estratta a sorteggio, l’Avellino ospiterà il Padova

– SABATO 10 MAGGIO per la seconda giornata, si affronteranno la squadra che non ha ospitato la prima gara e la perdente della prima giornata, o, in caso di pareggio, l’ospitante della prima giornata

– SABATO 17 MAGGIO per la terza giornata, si affronteranno le due squadre che non si sono affrontate durante la prima giornata

Il regolamento

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica si terra conto nell’ordine:

A) Differenza reti nelle gare del Girone a 3

B) Maggior numero di reti segnate nel Girone a 3

C) Maggior numero di reti segnate nella gara esterna del Girone a 3

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del Girone a 3 sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2024/2025 e le sarà assegnato il relativo trofeo.





Dove vederla

Avellino – Padova, così come l’intero torneo, sarà visibile su Sky Sport (Canale 253) o in streaming su NOW Tv e Sky Go.