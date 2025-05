Catania, Toscano: “Ci crediamo, con questo gruppo possiamo andare lontano”

Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del primo turno dei playoff di Serie C contro il Giugliano. Una partita molto importante per gli etnei, determinati a tenere vivo l’obiettivo del ritorno in Serie B.

“Io ci ho sempre creduto, sapevo che con il recupero degli uomini, con la qualità degli allenamenti che si è effettivamente alzata, avremmo avuto la possibilità di giocarci le nostre carte con chiunque. I ragazzi credono nel passaggio del turno e nel poter andare più lontano possibile“, dice l’allenatore.

Toscano si sofferma poi sull’avversario: “Io sono convinto che loro avranno un atteggiamento ben preciso, rimanere in partita i primi 60 minuti e poi mettere dentro gli attaccanti. Vedo lo spirito giusto nei ragazzi, che sono felici quando vengono ad allenarsi. Che l’ultima partita vinta in casa è stata proprio con il Giugliano è una coincidenza. Pensiamo partita dopo partita, non vorrei che ci sia la sensazione che questa partita è già in saccoccia”.





