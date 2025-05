Mignani: “Pretendo una reazione, abbiamo una grande occasione per riscattarci”

Parla Michele Mignani. L’allenatore del Cesena, ex della sfida, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match in ottica playoff tra Cesena e Palermo. I romagnoli, a secco di vittorie da sette partite, sono chiamati al riscatto, come sottolineato dallo stesso tecnico.

“In questo momento penso si debba pretendere una reazione innanzitutto caratteriale – ha detto Mignani -. Perdere dispiace a tutti, a noi per primi, perché per noi è lavoro e vita. Domani abbiamo una grande occasione per riscattarci, puntando a fare innanzitutto una grande prestazione”.

Il tecnico si è soffermato anche sul Palermo: “E’ difficile incidere in due giorni, anche perchè purtroppo perdiamo altri giocatori, però dobbiamo stringerci forte e andare in campo a fare una grande partita contro un avversario forte e che ha bisogno di punti come noi”.





