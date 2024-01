Taibi: “Palermo? È un po’ indietro ma nemmeno troppo, può essere competitivo”

Massimo Taibi, ex direttore sportivo della Reggina, è stato intervistato per TuttoB e ha commentato il cammino del Palermo in campionato, affermando che i rosanero sono ancora in corsa per la promozione nonostante il ritardo in classifica.

“Oltre a Parma, Venezia e Como per la promozione vedo favorite Cremonese e Palermo; insieme al terzetto di testa si contenderanno i primi due posti. I rosa sono un po’ indietro rispetto a quello che tutti pensavamo, ma nemmeno troppo attardati. E con il mercato di riparazione e la crescita di qualche elemento che finora ha reso meno anche il Palermo può essere competitivo“.

E sul calciomercato, dice: “Tutti stanno operando, incluso chi è davanti, com’è logico che sia: il Palermo ha preso Ranocchia, la Cremonese Falletti, lo stesso Venezia si sta muovendo…”.

