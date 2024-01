Caso Portanova, oggi il CONI esamina il ricorso: chiesti 5 anni di squalifica e radiazione

Una data fondamentale quella di oggi per Manolo Portanova, calciatore della Reggiana. Portanova era stato condannato in primo grado per violenza sessuale e, infatti, il suo arrivo nel club di B aveva destato scalpore.

Oggi per lui è il giorno della verità: il Coni esaminerà il ricorso del calciatore che è sceso regolarmente in campo nella prima parte di stagione.

La Procura Generale e Nazionale dello Sport chiede 5 anni di squalifica nei confronti del centrocampista e la radiazione. Il Coni oggi prenderà la decisione dopo aver analizzato i fatti.